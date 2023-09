Pesaro, in mostra in Dialogo le opere di Alessandro Razzoli e Michele Palma

Il progetto espositivo mette in luce le potenzialità poetiche ed estetiche delle opere dei due artisti. Inaugurazione il 30 settembre

PESARO – A Pesaro, allo Spazio Bianco della Fondazione Pescheria, dal 30 settembre (inaugurazione alle 18.30) una doppia personale dedicata ad Alessandro Mazzoli e Michele Palma, ovvero Dialogo. Alessandro Razzoli e Michele Palma, a cura di Andrea Virdis.

Il progetto espositivo mette in luce le potenzialità poetiche ed estetiche delle opere dei due artisti che si offrono al pubblico in forma di dialogo. Le opere di ciascun artista sono proposte in coppia, accompagnate da alcuni frammenti poetici di Paola Pampalone che completano idealmente il “dialogo” che intercorre tra esse.

Come scrive Carlo Riggi, autore del testo critico della mostra: “Nei dialoghi si usano gesti, sguardi, suoni, assonanze e dissonanze, convergenze e divergenze, il tutto tenuto insieme dentro una precisa cornice di senso. Un dialogo fecondo è fatto di intendimenti e fraintendimenti. Perché gli interlocutori si intendano serve un idioma condiviso, fatto di segni simili; perché fraintendano, invece, occorre agire sulla forma. Segno, forma e contesto sono le basi della comunicazione. Lo sono anche della Fotografia Transfigurativa, la corrente artistica alla quale Michele Palma e Alessandro Mazzoli aderiscono. La FT considera la fotografia alla stregua del sogno, una sofisticata funzione della mente che permette al nostro magma di preconcezioni e protoemozioni di prendere forma e significato attraverso le immagini. Alessandro e Michele hanno condiviso il loro sogno, un bacino primigenio fatto di visioni, emozioni, tenui simbolismi; hanno ordinato la trama dei loro flash onirici accoppiandoli sulla base di rimandi semantici talvolta impalpabili, lasciando poi all’ordito della poesia di cucire e integrarne i frammenti”

La mostra allo Spazio Bianco continuerà fino al 29 ottobre 2023 con orari dal venerdì alla domenica dalle 17.30 alle 19.30.