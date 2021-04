Pesaro, è morto “l’uomo del mattone” Italino Mulazzani

PESARO – È morto Italino Mulazzani, costruttore di uno dei volti della Pesaro che conosciamo oggi. Aveva 86 anni.

Tra gli anni ’70 e 2000 ha realizzato grandi opere nella città, come la VitriFrigo Arena (allora BPA Palas ndr), l’Iper Rossini, il cinema multisala, Baia Flaminia Resort, il nuovo Tribunale.

A Cattolica ha realizzato il centro commerciale (zona Staccoli); a Riccione la trasformazione dell’ex albergo Smeraldo in Via Ceccarini; a Rimini il residence Primavera, il Colosseo, il Palazzetto dello sport RDS Stadium, la viabilità e gli accessi al centro commerciale Le Befane, la sede INAIL.

«Se ne è andato un noto cittadino di Montegridolfo – dice il sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli – sicuramente un pezzo della storia della nostra comunità. Apprezzavo di Italino la grande personalità e riconoscevo in lui una grande capacità nell’essere trascinatore e uomo di grande determinazione. Italino Mulazzani ha sicuramente dato l’opportunità di portare il nome di Montegridolfo in giro per l’Italia, grazie alla sua impresa ma anche grazie dalla squadra di bocce (che gioca in serie A da 20 anni) di cui era presidente nell’anno della vittoria dello scudetto e nessuno può discutere, il suo forte attaccamento al piccolo territorio e Comune di appartenenza».