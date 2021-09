Pesaro: è morto Sergio Ginepro, storico commerciante del gusto e dell’eleganza

Nel 2016 ricevette il premio per i 50 anni dell'attività in via Rossini. Davide Ippaso, segretario Confcommercio: «Per me e per la Confcommercio è stato un punto fermo»

PESARO – È morto Sergio Ginepro, pilastro del commercio cittadino. Aveva 78 anni. La sua boutique disegnava l’eleganza del vestire in via Rossini.

Un negozio, il suo, che è stato punto di riferimento per il centro storico e per tutta la città tanto da ricevere, nel 2016, il premio per i 50 anni dell’attività. Una voce per la categoria con la sua professionalità. Tra le sue passioni anche la pallacanestro, era un grande sostenitore della Vuelle.

Davide Ippaso, segretario Confcommercio sottolinea: «Oggi Pesaro perde uno dei suoi pilastri: Sergio Ginepro. A Sergio ero molto legato. Per me e per la Confcommercio è stato un punto fermo per decenni. Quel rapporto lavorativo dopo anni si è tramutato in amicizia, un’amicizia fatta di passione per il lavoro, di discussioni accese, ma anche di tanta complicità e risate».