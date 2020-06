Pesaro, è morto Renato Baffoni, pioniere della ristorazione

PESARO – È stato definito un pioniere della ristorazione, Renato Baffoni, gestore del ristorante la Taverna del Pescatore a Casteldimezzo.

È morto a 88 anni, una passione inesauribile per la cucina e per il territorio tanto che il Comune di Pesaro aveva conferito a lui e alla moglie Marcella Baldelli la «gratitudine della città» per essere stati i titolari del ristorante dal 1965.

Un’attività nel segno della tradizione con un’attenzione per la qualità dei prodotti utilizzati e dei piatti proposti a cui Renato ha dedicato la vita. Durante la cerimonia di due anni fa aveva detto con il sorriso: «Il mio ristorante è un luogo di emozioni, e socialità. Un lavoro che richiede passione e ancora oggi mi alzo sempre alle sei. Non bisogna stare a guardare gli orari».



Lo ricorda anche Andrea Biancani, consigliere Regionale. «Una figura che ha rappresentato la storia dell’accoglienza turistica del nostro territorio dagli anni 60 fino ad oggi. Una vita di sacrifici e lavoro che durava da 56 anni ma piena di soddisfazioni per un’attività vissuta con amore e passione. Accoglieva i clienti sempre con il sorriso o con cordialità facendoti sentire il benvenuto. Un’attività importante che ha valorizzato la bellezza del San Bartolo».



I funerali lunedì alle 15,30 nella chiesa di Casteldimezzo.