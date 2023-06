Pesaro, è morto Maurizio Palazzi anima dell’orchestra Ping Pong

PESARO – E’ morto Maurizio Palazzi, anima dell’orchestra “Ping Pong” e grande appassionato di musica. Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 15 dicembre.

Era padre di Maruska, l’attuale Garante per la disabilità. Che lo ricorda così: «Il mio adorato e fighissimo babbo ha deciso di andare a suonare altrove. L’ho accarezzato tanto e baciato fino all’ultimo, anche per tutti voi. Trattengo in me il suo cuore grande e attento all’umanità, la sua voglia di far festa per la vita, la casa sempre aperta e la tavola imbandita per tutti».

«Pesaro Città della Musica – scrive il vice sindaco Daniele Vimini – perde una delle sue anime più autentiche. Era un grande musicista capace di aggregare colleghi artisti e gente comune, ha fatto ballare generazioni di pesaresi e turisti».

Lo ricorda il consigliere regionale Andrea Biancani: «Un grande appassionato di musica, ma soprattutto un uomo socievole che amava la compagnia, dolce, gentile, pacato, simpatico sempre con un sorriso sulle labbra, anche nell’ultimo periodo della sua vita».

Il funerale domani 14 giugno alle 16 nella chiesa di Santa Veneranda.