Pesaro, morto Marco Benelli. «La città dei motori piange un uomo lungimirante»

PESARO – Pesaro piange Marco Benelli, figlio dei fondatori della storica azienda motociclistica MotoBi.

«Questa notte ci ha lasciati Marco Benelli – fanno sapere dal Motoclub Tonino Benelli – Una notizia che abbiamo appreso con immenso dolore, perchè Marco è stato per noi, ma lo è ancora oggi, un personaggio simbolo della Benelli ma anche uno di famiglia. Un uomo incredibile, dalla personalità, intelligenza e sensibilità non comuni. Era figlio di Giuseppe, uno dei sei fratelli Benelli fondatori della storica azienda motociclistica pesarese e padre della MotoBi. Marco Benelli entrò proprio in quest’ultima azienda quando era ancora giovanissimo, poi negli anni a seguire ricoprì un ruolo di grande importanza: quello di direttore commerciale. Nel 1961, anno della fusione di Benelli e MotoBi, Marco divenne responsabile unico del grande gruppo di Pesaro. Grazie a lui l’azienda riuscì ad avviare attività commerciali non soltanto in Italia ma anche all’estero. Alla sua lungimiranza si deve l’accordo che Benelli strinse con l’azienda americana Montgomery Motors, il cui rappresentante storico fu l’attore Steve McQueen. In tutti questi anni, Marco Benelli è sempre stato al nostro fianco e fu anche tra i primi sostenitori del Museo Benelli. Tantissime le occasioni in cui Marco è stato protagonista di serate organizzate al museo per raccontare la storia della Benelli e della MotoBi. Ci mancherà immensamente, ma Marco rimarrà per sempre con noi».

Il cordoglio arriva anche dal sindaco Andrea Biancani: «Un uomo lungimirante che ha contribuito a far diventare la nostra città Terra di Piloti e Motori. Era figlio di Giuseppe, uno dei fratelli Benelli fondatori della storica azienda motociclistica e padre della MotoBi. Una scomparsa che ci addolora. Ho avuto l’occasione e il piacere di conoscerlo personalmente durante le iniziative del MotoClub Benelli e al Museo Officine Benelli, realtà alle quali era molto legato. Ho potuto apprezzarne da vicino l’umanità, il carisma e il profondo legame con la sua terra e con i motori».

Per il sindaco «Benelli ha sempre riconosciuto nel Moto Club Benelli e nel Museo Officine Benelli due risorse per il territorio, un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione della nostra storia motoristica e per la promozione di eventi capaci di unire generazioni nel nome della passione per le due ruote, come quella che ha sempre avuto lui. Marco Benelli ha contribuito a scrivere un pezzo importante della storia imprenditoriale di Pesaro, mancherà tanto alla città dei motori, ma rimarrà per sempre con noi, nei ricordi, nella storia di questa città, e in tutto ciò che ha saputo costruire e trasmettere con passione e dedizione. Alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità degli appassionati, rivolgo le più sincere condoglianze e la mia vicinanza in questo momento di dolore».