É morto Fiorenzo Troisi, agente della Polizia di Pesaro

Aveva 68 anni e da due era in pensione. Tanti i messaggi di saluto. Aveva la passione per le moto, era stimato e conosciuto da tantissimi

PESARO – É morto Fiorenzo Troisi, agente della polizia municipale. Persona molto nota in città, aveva 68 anni. Un male incurabile contro cui combatteva da tempo se l’è portato via. Era andato in pensione da due anni dopo essere entrato nella Polizia locale negli anni ’80. La sua grande passione erano le moto e anche in Polizia aveva iniziato il servizio in pattuglia come motociclista. Era tra i responsabili del reparto motociclisti e infortunistica stradale.

In tanti gli hanno tributato messaggi sui social. Piepaolo Frega, segretario Silp Cgil, sindacato di Polizia scrive: «Ciao Fiorenzo. Per chi ti ha conosciuto per chi ti ha voluto bene per chi ha collaborato con te. Pesaro perde una persona meravigliosa. Per la Polizia locale di Pesaro una figura storica e insostituibile».

Il segretario comunale della Confcommercio Davide Ippaso lo ricorda così: «Sono rimasto senza parole…caro Fiorenzo cosa mi hai combinato…che bei ricordi le nostre chiacchierate e le partite a beach volley…mi raccomando mantieni l’ordine anche lassù».

Tra le sue passioni anche il Football americano tanto da essere legato alla squadra degli Angels Pesaro prima come giocatore poi dirigente.