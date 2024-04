Pesaro, è morto Emilio Pietrelli, direttore della Caritas e diacono

PESARO – Caritas e Arcidiocesi in lutto, è morto Emilio Pietrelli.

Nella serata di martedì 2 aprile, è tornato alla casa del Padre Emilio Pietrelli, 69 anni, diacono presso la parrocchia di Santo Stefano in Candelara e direttore della Caritas diocesana di Pesaro e presidente della Fondazione Caritas Pesaro dal 2016.

Ordinato diacono nel 2011, Emilio ha vissuto con grande dedizione e generosità il suo servizio nella Chiesa di Pesaro, con una particolare attenzione ai più poveri e fragili attraverso il ruolo di Direttore della Caritas diocesana.

«La sua straordinaria delicatezza, il suo sguardo attento ad ogni persona, la sua passione per la giustizia, il suo impegno generoso per promuovere e consolidare la Comunità sono i doni che attraverso il suo operato quotidiano abbiamo ricevuto e che custodiamo come tesoro prezioso – fanno sapere dalla Caritas e dall’Arcidiocesi – Pregheremo insieme il rosario giovedì alle ore 21 presso la Chiesa Santa Maria dell’Arzilla, mentre i funerali saranno celebrati in Cattedrale venerdì alle ore 15».