Pesaro, è morta Giovanna Renzini: giornalista e scrittrice di racconti per bambini

PESARO – E’ morta Giovanna Renzini, 58 anni, capo ufficio stampa della Provincia di Pesaro. Giornalista professionista, era nata a Foligno e viveva a Pesaro. Nella sua lunga attività nel settore aveva collaborato con i quotidiani Corriere dell’Umbria, la Nazione e il Resto del Carlino. Si era dedicata con successo anche alla scrittura, con pubblicazioni di racconti per bambini e romanzi. Un riferimento per tutti in via Gramsci.

Cordoglio del presidente Giuseppe Paolini: «E’ una notizia che ci sconvolge. Ha sempre lavorato in modo scrupoloso e con dedizione per l’Ente. Una figura mite, umana, sempre disponibile e attenta all’ascolto. Ai familiari va il nostro grande abbraccio».

«Siamo profondamente addolorati – dice il direttore generale Marco Domenicucci –. Ha sempre collaborato con lealtà, rispetto e grande professionalità in tutte le fasi che l’amministrazione provinciale ha attraversato in questi anni. Non è mai mancata la sua correttezza. Un giorno davvero duro per tutti».

Giovanna Renzini è stata una colonna della Provincia. Precisa, meticolosa, autorevole nella scrittura. E mancherà a tutti, a partire dai suoi colleghi dell’ufficio stampa.