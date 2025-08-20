Pesaro, molesta due ragazze: interventi della polizia

PESARO – Controlli sul lungomare, una denuncia e un molestatore allontanato.

È stato segnalato infatti un giovane straniero che nel tardo pomeriggio di lunedì, sul lungomare Nazario Sauro, nella zona di Levante, aveva infastidito alcune ragazzine che stavano passeggiando suscitando la reazione dei genitori che avevano immediatamente dato l’allarme. C’erano stati dei momenti di tensione ma per fortuna l’intervento della squadra volante, che già stava pattugliando la zona, aveva ricomposto gli animi facendo allontanare il giovane, un 22enne del Mali che al controllo degli agenti era apparso anche in condizioni visibilmente alterate.

Non è stato l’unico intervento in zona mare della pattuglia di poliziotti che tra lunedì e ieri hanno effettuato numerosi controlli e interventi. La volante è intervenuta in tre hotel dove sono stati segnalati dei furti, per un valore non rilevante, che sono stati perpetrati approfittando dell’assenza dell’operatore alla reception. Poco dopo un 32enne originario del Senegal è stato individuato con addosso una pesa elettronica che risultava sottratta da uno degli alberghi, motivo per il quale è stato denunciato.

In altre strutture alberghiere gli interventi dei poliziotti sono stati invece per un soggetto molesto che pretendeva di entrare per chiedere un alloggio ma con fare insistente e invadente tanto da costringere gli addetti alla reception a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.