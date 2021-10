Pesaro, la ciclabile lungo il Foglia avrà un nuovo impianto di illuminazione

PESARO – Nuovi investimenti per il potenziamento e la messa in sicurezza della Bicipolitana: al via, entro ottobre, i lavori per realizzare un nuovo impianto di illuminazione nel tratto della linea 3 di via Gradara, quello che corre lungo il Foglia. «Investiamo sulla sicurezza di questa parte di ciclabile, tra le più utilizzate, anche nelle ore notturne – spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività che stamattina ha effettuato un sopralluogo sul posto – con un intervento dal costo complessivo di 170mila euro».

Una cifra interamente coperta dai finanziamenti stanziati, per il 2021, dal Ministero dell’Interno e destinati ai Comuni “per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi di mobilità”.

L’obiettivo è «migliorare la mobilità sostenibile ampliando la possibilità di utilizzo della nostra metropolitana di superficie».

Gli interventi consisteranno, prima nella realizzazione delle opere edili (scavi, realizzazione di plinti, asfaltature), poi di quelle impiantistiche: «I pali saranno collocati lungo la sede stradale, nella parte opposta a quella del lungo-argine; l’illuminazione sarà predisposta in modo tale da diffondere la luce su un ampio spettro che comprende sia la pista, sia l’area limitrofa».