PESARO – Un vero e proprio tesoretto in arrivo alla Provincia di Pesaro e Urbino dal Ministero dell’Istruzione per la scuola. È di 490mila euro il contributo stanziato per l’edilizia scolastica: la cifra andrà a coprire i noleggi di strutture modulari temporanee, l’adattamento di spazi e aule didattiche e gli affitti in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Una cifra importante che permetterà di iniziare il nuovo anno sotto i migliori auspici per quello che concerne la sicurezza e ed il rispetto delle norme contro la diffusione pandemica. A commentare il risultato centrato è stato il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini:

Giuseppe Paolini, presidente della Provincia

«Sono rientrati in graduatoria, e dunque finanziati tutti i progetti presentati dall’ente nell’ambito della normativa in questione: noleggio di container per l’Ipssar ‘Celli’ di Piobbico e per il liceo scientifico ‘Marconi’ di Pesaro, completamento dell’adeguamento spazi per il liceo artistico ‘Apolloni’ di Fano, sistemazione area sportiva esterna del liceo classico ‘Mamiani’ di Pesaro al Campus scolastico e spese di affitto e conduzione dei locali del ‘Mamiani’ in viale Trieste, adeguamento spazi e aule didattiche per il liceo scientifico ‘Marconi’ di Pesaro, per l’istituto ‘Donati’ di Fossombrone e per l’istituto ‘Volta’ di Fano. Grazie al lavoro dei nostri uffici, stiamo intercettando tutte le risorse messe a disposizione dal Miur per un ritorno a scuola in sicurezza».