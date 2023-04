Pesaro, torna Miraviglia al parco Miralfiore

PESARO – “Miraviglia – Mercanti in gioco” colorerà il Parco Miralfiore domenica 2 aprile dalle ore 9 alle 19. Ecco la seconda edizione dell’appuntamento ideato dal Comune per stimolare nei più piccoli comportamenti e azioni sostenibili. «Il parco è pronto ad accogliere le famiglie per una giornata di aggregazione, condivisione e riuso e riciclo consapevole dei giochi che non si usano più» sottolineano gli assessori Enzo Belloni, Francesca Frenquellucci e Camilla Murgia.

Dalle 9 i piccoli “Mercanti in gioco” di Miraviglia potranno allestire la propria bancarella nel giardino sul retro del bar Serra degli Agrumi, guidati dai volontari della Protezione civile, colorarla con i giochi che non usano più per barattarli (o venderli all’importo massimo di 5 euro; non è possibile scambiare indumenti o alimenti) con quelli degli altri visitatori del parco.

Presente all’appuntamento l’associazione Oratorio Don Bosco che proporrà laboratori, musica e le iniziative solidali di “Arte e Carità” (insieme a Circolo Laudato Sì e alla comunità Papa Giovanni XXIII). In programma anche truccabimbi, palloncini, mostre fotografiche a artistiche e bancarelle di prodotti di artigianato realizzato con materiali di recupero dai ragazzi dell’oratorio (il ricavato delle donazioni sarà destinato alle missioni in America Latina dell’Oratorio); nel pomeriggio si alterneranno gruppi musicali e performance di danza.

A partecipare a Miraviglia anche Vesti il lavoro, il negozio di abbigliamento e calzature professionali di Pesaro che “premierà” i piccoli che parteciperanno ai laboratori assegnando loro la T-shirt dell’evento.

Nella mattinata, dalle ore 10 alle ore 12, sarà possibile accedere, a piccoli gruppi guidati da un accompagnatore, nell’area dei laghetti.

PROGRAMMA ORATORIO DON BOSCO PER MIRAVIGLIA

Ore10 Apertura Mercatini di artigianato

Ore 11 Apertura dei punti gioco e spettacolo del gruppo “Lav”

Ore 15 Apertura laboratori artistici, inizio giochi da fiera e caccia al tesoro

Ore 15:30 Spettacolo di burattini

Ore 16 Spettacolo scuola “Danza E”

Ore 17 Esibizione “Hotsmallpans”

Ore 18 Esibizione “Deaf Dogs Collective”

Ore 19 Esibizione “Neri per scelta”