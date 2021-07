PESARO – Doppio appuntamento all’insegna della comicità e delle melodie per Miralteatro d’Estate, rassegna di teatro e musica in scena all’anfiteatro del Parco Miralfiore, realizzata su iniziativa del Comune di Pesaro con l’AMAT e in collaborazione con The Bid Art NET.



Si parte mercoledì 7 luglio con il ‘Rìding Tristocomico’, reading show di Arianna Porcelli Safonov, blogger, attrice comica, conduttrice di format tv e live e autrice di monologhi di stand-up comedy e cabaret. Una satira, quella dell’autrice, che smaschera vizi e virtù della società odierna. Nei suoi monologhi satirici, la scaletta è in continua evoluzione. Un Rìding non è mai uguale all’altro, i pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni. Ciò che non cambia è il tema: una collezione di provocazioni e riflessioni sui dettami della vita contemporanea spacciati per ultime tendenze. La comicità come pensiero critico, la creatività come indagine sociale, l’osservazione profonda di costumi contemporanei sono la cifra di Arianna Porcelli Safonov. Il suo sguardo lucido e ironico suscita piccoli focolai di sommossa intellettuale in una risata. La reazione provocata dai suoi monologhi tristocomici è inaspettata: è uno schiaffo, un sintomo di purificazione dalle finzioni dell’oggi.



Arianna Porcelli Safonov è nata a Roma ed è laureata in Lettere e Filosofia, con indirizzo storia del costume. Ha vissuto a New York e a Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi internazionali, viaggiando fino al 2010, quando ha deciso di lasciare la sua professione di Project Manager per dedicarsi full-time alla scrittura. Nel 2011 si trasferisce a Madrid dove collabora con alcune compagnie di teatro contemporaneo e di improvvisazione. Nel 2014 rientra in Italia e pubblica due libri per Fazi Editore, Fottuta Campagna e Storie di Matti. Dal 2008 è attiva sul blog di racconti umoristici Madame Pipì e dal 2014 è in tour con diversi progetti di satira e critica umoristica al costume sociale italiano: Piaghe, Rìding Tristocomico, Diritto civile ed altre parolacce, Tumorismo, Electrocausticae e Cibo, vino ed altri castighi sociali. Dal 2018, collabora con l’Università di Pavia, con una docenza legata alle tecniche di improvvisazione applicate agli ambiti manageriali. Nel 2020 ha scritto e condotto il format TV per LaEffe, Scappo dalla città. I suoi monologhi sono diventati virali sul web, suo malgrado.

Giovedì 9 luglio è la volta invece del suono caldo delle chitarre di Bombino e Adriano Viterbini. Bombino è la stella più luminosa del desert blues, canta nella lingua dei tuareg, il tamashek, e ha da tempo conquistato il cuore del pubblico italiano. Adriano Viterbini è chitarrista e fondatore di I Hate My Village e Bud Spencer Blues Explosion, autore di due album da solista (Goldfoil del 2013 e Film O Sound del 2015), apprezzatissimo sessionman in studio e dal vivo, è ricercato per la sua spiccata e poliedrica personalità da artisti come Rokia Traorè, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzé, Nic Cester.

Informazioni e prevendite: Teatro Sperimentale 0721 387548, Tipico Tips 0721 34121, rivendite circuito vivaticket e on line su vivaticket.com. Biglietteria al Parco Miralfiore, ingresso via Respighi 334 3193717 il giorno di spettacolo dalle ore 20. Inizio spettacolo ore 21.