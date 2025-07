Pesaro, al Miralfiore in 2500 con Acquaroli e il centrodestra

«I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono qualcosa di straordinario per le Marche, qualcosa che non dobbiamo considerare scontato», le parole di Acquaroli nel suo intervento

PESARO – Grande entusiasmo ieri sera 23 luglio al Parco Miralfiore di Pesaro per l’appuntamento con il Presidente Francesco Acquaroli: 2.500 persone all’Anfiteatro che ha accolto una nuova tappa del viaggio per costruire insieme Più Marche. Ad anticipare il discorso del presidente, gli interventi dei rappresentanti della coalizione di centrodestra e alcune testimonianze di cittadini e amministratori, che hanno focalizzato il lavoro svolto su temi come l’alluvione, la sanità, le infrastrutture e l’interazione e il confronto costante con i territori.

«I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono qualcosa di straordinario per le Marche, qualcosa che non dobbiamo considerare scontato – così il presidente Francesco Acquaroli nel suo intervento – e penso che siamo solo all’inizio. Sono orgoglioso di dire che abbiamo difeso la nostra terra e sviluppato con un solido gioco di squadra una visione per la nostra regione, sono orgoglioso di incontrare tanta gente determinata, tanti giovani e tante imprese, che con il lavoro quotidiano, con grandi intuizioni e competenze, contribuiscono a fare grandi le Marche. Non ci sentiamo una regione in transizione e lo dimostriamo ogni giorno e vogliamo continuare a lavorare perché il più grande obiettivo è riportare le Marche tra le regioni più competitive e farle uscire da questa classificazione che non da merito alla storia produttiva e manifatturiera della nostra regione».

Cinque anni di governo regionale orientato allo sviluppo e alla crescita, su tutti i fronti, e il progetto per altri cinque decisivi per il riposizionamento delle Marche tra le regioni protagoniste in Italia e in Europa. «Vogliamo che i nostri giovani raccolgano la sfida del loro futuro qui sviluppando politiche non assistenzialiste, ma di investimento per quella competitività senza la quale non ci sono crescita e opportunità – ha detto nel corso del suo intervento il presidente Acquaroli – lo abbiamo già fatto in questi anni e lo dimostrano i risultati sui fondi europei che ci vedono primi in Italia. Più Marche non è uno slogan, è quello che abbiamo già fatto e che vogliamo continuare a fare».

«Infrastrutture e potenziamento dei servizi sono e continueranno ad essere al centro del nostro progetto per una regione più competitiva – ha confermato il presidente Acquaroli ricordando i principali investimenti avviati e finanziati per il territorio pesarese e annunciando l’avvio della progettazione della Urbino–Pesaro – Il nuovo ospedale di Pesaro, la più grande opera mai realizzata dalla Regione, oltre 204 milioni di euro. Avanzano rapidamente cantieri e progettazioni per il completamento dell’intervalliva e i bypass di Cagli e di Fano-Marotta, della Pedemontana, dei nuovi poli dell’emergenza-urgenza di Urbino, di Fano, dove realizzeremo anche l’Hospice pediatrico, gli investimenti nelle altre strutture sanitarie, attraverso una riforma sanitaria che passa anche dalla capillarità dei presidi. Importantissima la nomina del Commissario per l’Alta Velocità. Insieme, con il confronto e la concertazione – ha concluso Acquaroli – continueremo a lavorare per consegnare ai nostri giovani una regione protagonista, moderna e competitiva come abbiamo fatto fino ad oggi facendo delle difficoltà affrontate uno stimolo».