Pesaro, minorenni tentano di rubare tre bicilette al centro Benelli

I vicini hanno dato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti e hanno trovato un ragazzino peruviano in stato di ubriachezza

PESARO – Minorenni tentano di rubare tre bici, due in fuga uno fermato. Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 2.00 circa tre minorenni hanno cercato di rubare tre biciclette dal centro Benelli. Alcuni cittadini hanno segnalato il fatto e la pattuglia del Nucleo operativo radio mobile dei carabinieri che transitava nelle vicinanze è subito intervenuta. Dei tre, due sono scappati a piedi prima dell’arrivo dell’auto. Il terzo di origine peruviana era in stato di ubriachezza e non è riuscito ad allontanarsi. È stato identificato e riaffidato ai genitori. Nessuna bicicletta è stata infine rubata.