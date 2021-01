Pesaro, minorenni in bicicletta dopo le 22: multati e la madre denunciata

PESARO – Giravano in bici oltre le 22, l’orario del coprifuoco. Minorenni multati e un genitore denunciato.

Il fatto è accaduto in via Ponchielli poco dopo le 23 di domenica quando i carabinieri della compagnia di Pesaro hanno visto due ragazzini in bicicletta nella zona del campo scuola. Hanno 14 e 15 anni, pesaresi, uno di origini tunisine.

I militari li hanno fermati ma i due non hanno fornito alcun motivo valido rispetto al loro spostamento in orario di coprifuoco, dopo le 22.



Così sono stati chiamati i genitori per la notifica della multa, una sanzione che può andare da 400 a 1.000 euro a seconda dei casi. Un genitore ha incassato la notifica della multa, conscio che il figlio non doveva essere lì a quell’ora senza motivo.



Per quanto riguarda l’altro ragazzino è arrivata la madre che non ne voleva sapere di ricevere la sanzione. Ha iniziato a inveire e protestare, inscenando una protesta fino a rifiutarsi di dare i documenti ai carabinieri per l’identificazione. Il figlio si è comunque preso la multa e lei è stata denunciata per rifiuto di fornire le generalità ai pubblici ufficiali.