Pesaro, minorenne denunciato: aveva con sè hashish e bilancino

Il giovane è stato controllato dalla volante della polizia in un parco nella zona della Celletta. Aveva in totale 7 grammi di droga

PESARO – Minorenne beccato con la droga e un bilancino, scatta la denuncia. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio – 14 aprile – al parco di via Visconti nella zona della Celletta. Qui la volante della polizia ha effettuato un controllo e uno dei minorenni sembrava nervoso. Dalla perquisizione sono spuntati fuori quasi 7 grammi di hashish, non un quantitativo importante.

Ma a fare la differenza il fatto che il giovane aveva con sé anche un bilancino di precisione, cosa che comporta una diversa valutazione rispetto alla possibilità di uso personale. Il bilancino infatti viene utilizzato per dividere e confezionare le dosi, a seconda dell’esigenza dei clienti.



Questo ha portato i poliziotti a denunciare il 16enne, a piede libero, per spaccio di stupefacenti. Ancora un minorenne al centro delle cronache. Proprio in settimana la Questura di Pesaro, nel corso del 170° anniversario della fondazione, ha fornito una serie di dati rispetto ai crimini commessi nel territorio.