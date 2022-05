PESARO – Le minacce di morte alla ex moglie tramite un video su youtube. Arrestato.

Per questo fatto è scattato il codice rosso che protegge le vittime di violenza o atti persecutori. Un uomo di 50 anni di Mombaroccio è finito in manette dopo diversi episodi di stalking.

Appostamenti, messaggi, telefonate e minacce tali da far piombare in uno stato d’ansia la donna. E a farle cambiare abitudini di vita per non trovarselo davanti. Ma lui l’avrebbe perseguitata e controllata continuamente. Non accettava la separazione e il divorzio. Domenica sera l’uomo si sarebbe ripreso per lanciare un messaggio chiaro alla donna. Aveva una mazza da baseball in mano e le diceva che le avrebbe spaccato la testa. Minacce di morte che sono finite su Youtube, piattaforma dove ha caricato il video, prima di inviare alla donna il link.



Qui è scattato l’intervento dei carabinieri per il codice rosso, il sistema che protegge le donne vittima di violenza. E l’uomo è stato arrestato per la pericolosità e le minacce tutt’altro che velate apparse nel video e nei continui messaggi.

All’udienza di convalida dal penitenziario di Pesaro, la difesa ha chiesto una misura alternativa in attesa del processo. L’uomo è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico.