Pesaro, “Mille a cena con Matteo”: a Baia Flaminia la prima tappa del “Ricci on the beach”

PESARO – L’iniziativa di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, ‘Mille a cena con Matteo – per dare luce alle Marche’, che si terrà a Pesaro, in Baia Flaminia, venerdì 25 luglio alle ore 20:00, e che segnerà la prima tappa del nuovo tour ‘Ricci on the beach”, si avvicina sempre più. In occasione della cena di sottoscrizione popolare, che si terrà a Campo di Marte, sarà allestita una grande tavolata che andrà a comporre la scritta ‘Marche’, illuminata da mille telefonini rivolti al cielo e centinaia di candele, e che sarà ripresa e fotografata da un drone. Il tutto per lanciare un messaggio di speranza e di cambiamento, in un momento estivo e di convivialità.

L’iniziativa sarà accompagnata per tutta la serata da un Dj set, poco prima della cena è invece previsto un intervento di Ricci che andrà a toccare vari punti del programma dell’Alleanza del Cambiamento e che esporrà la sua visione per un cambio di Marche. Al termine della serata ci si sposterà verso il mare per proseguire la serata con una festa.

Il menù, per un contributo minimo di 20 euro, prevede: insalata di pasta mediterranea, roast beef con rucola e grana, verdure grigliate e torta casareccia. Su richiesta è disponibile anche un menù vegetariano o vegano. Per info e prenotazione è possibile contattare il numero 348 7916078.

«Sarà qualcosa di mai visto prima durante una campagna elettorale. – dichiara Ricci – La fantasia non ci manca, siamo pronti per una campagna estiva, per dare luce alle Marche e per portare le nostre idee e le nostre proposte per il cambiamento tra i marchigiani che, giorno dopo giorno, chiedono sempre più un cambio di Marche».