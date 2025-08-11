PESARO – Candele sotto le Stelle, migliaia di persone hanno “invaso” il lungomare di Pesaro, illuminato da oltre 8mila fiammelle.

«Una serata unica per la città, che ha vissuto due grandi eventi di livello nazionale e internazionale – ha commentato il sindaco Andrea Biancani – Il Rof, con la prima all’ Auditorium Scavolini e Candele sotto le Stelle, una festa popolare magica e romantica che ha coinvolto tre Comuni (Pesaro, Gabicce, Gradara) e ha visto la partecipazione di migliaia di persone vestite di bianco in giro per il lungomare, negli stabilimenti balneari, nei ristoranti».

Si è ballato a piedi nudi sulla sabbia, mangiato sulla battigia e nei locali del lungomare, cantato con l’orchestra di Mirko Casadei alla Palla di Pomodoro: tutti rigorosamente vestiti di bianco. «Candele sotto le Stelle si conferma un bellissimo biglietto da visita per i turisti, reso possibile in particolare dai volontari della Pro Loco di Candelara, che ringraziamo insieme a quelli della Protezione Civile, VolontarX, alle associazioni coinvolte, alle Forze dell’Ordine che hanno garantito la sicurezza».

Cuore della manifestazione è stato piazzale della Libertà, affollatissimo già dall’ora del tramonto, per assistere all’accensione della scritta luminosa: mille candele hanno composto la scritta “Visit Pesaro”, «Il logo del nuovo volto social della città tra cultura e turismo che promuoverà Pesaro sui social, in rete, con una comunicazione fresca, diretta ed emozionale. Non da meno, sarà utile a cittadini e turisti per scoprire tutto quello che la città offre: dagli eventi ai concerti, passando per le mostre e senza tralasciare le bellezze di tutto il territorio».

Andrea Biancani sindaco di Pesaro

Poi l’omaggio ad Arnaldo Pomodoro, con 200 lumini galleggianti, riflessi nella Sfera. la pizzica itinerante a cura di Asd La Musica dell’Anima e “Giramondo”, il concerto della Mirko Casadei Big Band, che ci ha fatto cantare e ballare insieme alla scuola di danza Dance Company.

Dieci i chilometri di litorale, da Pesaro a Gabicce, passando per Gradara, sono stati illuminati della magia di 20 quintali di candele nella notte di San Lorenzo. Così il vice sindaco e Assessore alla Cultura Daniele Vimini: «Ringrazio tutti coloro che ci hanno consentito di vivere ancora una volta una serata magica ed elegante. La luce delle candele, il cielo stellato e la partecipazione di così tante persone hanno creato un’atmosfera unica, che parla di comunità, bellezza e condivisione. Eventi come questo ci ricordano quanto sia prezioso vivere insieme gli spazi della nostra città».

L’evento è stato promosso dai Comuni di Pesaro, Gabicce Mare e Gradara, con la collaborazione della Pro Loco di Candelara. Fondamentale il supporto dei volontari della Protezione Civile e del progetto VolontarX.