Pesaro, mercoledì 14 giugno la Mille Miglia passa per le vie del centro storico

Le auto d'epoca romberanno in via Branca, Rossini, piazza del Popolo fino alla Palla di Pomodoro

PESARO – Sono pronte a regalare a Pesaro 2024, Terra di Piloti e Motori e alla sua “Estate da Capitale”, una mattinata memorabile le 420 (405+15 in Special List) auto d’epoca in gara per l’edizione 2023 della 1000 Miglia, tra le competizioni motoristiche più suggestiva al mondo.

Il passaggio a Pesaro è previsto tra le ore 8:30 e le ore 14 di mercoledì 14 giugno. La competizione percorrerà strada Statale 16 Adriatica, attraverserà Porta Rimini per dirigersi poi in via Passeri, svoltare su via Branca e sfilare in piazza del Popolo.

Da lì proseguirà in via Rossini (dopo il controllo timbro) direzione mare, passando prima in largo Aldo Moro, poi in viale della Repubblica (controllo orario). Arrivate alla “Palla” le vetture della Mille Miglia si dirigeranno a destra su viale Zanella per poi prendere viale della Vittoria e proseguire la corsa verso sud.

I tratti di strada interessati dalla 1000 Miglia non saranno chiusi al traffico (ad eccezione di via Rossini, largo Aldo Moro e viale della Repubblica); sono possibili rallentamenti in via Passeri e via Branca a causa del passaggio delle 4 ruote in centro storico.

