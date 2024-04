Pesaro, da mercoledì 1 maggio torna la sosta a pagamento nella zona mare

PESARO – Da mercoledì 1 maggio, torna attiva la sosta tariffata nella zona mare di Pesaro. Le vie interessate sono viale Trieste nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Gorizia (esclusa la ZTL temporanea) e le traverse comprese fra i viali Trento e Trieste, da Lanfranco a Da Vinci.

Oltre al tradizionale pagamento tramite parcometro, sarà possibile utilizzare le app Mooneygo, Bmove ed Easypark.

Pesaro Parcheggi ricorda la possibilità di chiedere il permesso “Zona E stagionale” per residenti/dimoranti, proprietari di attività economiche all’interno della zona indicata e lavoratori con regolare contratto al costo di 30€ per l’intero periodo (dal 1 maggio al 24 settembre). Con il permesso è possibile sostare in viale Trento fra Repubblica e Fiume e relative traverse verso Viale Trieste.

Per info e requisiti contattare il numero 072130930 dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, o inviare una mail a info@pesaroparcheggi.it. Gli abbonamenti di sosta e le agevolazioni previste per le auto elettriche non sono validi in tale area.