Pesaro, maxi palco in piazza del Popolo: resterà tutto l’anno per la Capitale della Cultura

PESARO – Conto alla rovescia quasi terminato. Domenica 26 novembre, alle 18, Pesaro accende il suo Natale da Capitale. Ultimi preparativi in piazza del Popolo, dove quest’anno è stato allestito non un semplice palco, «ma un maxi palco coperto – spiega il sindaco Matteo Ricci – che ci accompagnerà per tutto il 2024. Uno spazio per gli spettacoli, come il CaterCapodanno di Radio2, che all’occorrenza verrà chiuso per ospitare iniziative culturali. Un’altra sala a disposizione della città, che si prepara a vivere il periodo più magico dell’anno: un Natale da Capitale».

L’appuntamento con l’accensione dell’albero più illuminato d’Italia è per domenica alle 18. La cerimonia di inaugurazione quest’anno è dedicata al tema della Pace e sarà narrato dalle voci del Coro del Grillo d’Oro, guidate dal maestro Gabriele Foschi. Insieme all’albero s’illumineranno anche i portali in via San Francesco, piazzale Collenuccio, piazzale Lazzarini e corso XI Settembre.

Qui il programma completo:

http://tiny.cc/NataleCapitale23

Sempre domenica 26, alle 15, piazza del Popolo è pronta a riempirsi di rosso. «Vi aspettiamo tutti davanti al maxi schermo per accendere un nuovo sogno e per tifare il nostro Pecco, impegnato nell’ultima gara della stagione, per la conquista del titolo mondiale». Una bella iniziativa firmata Pesaro2024, VR46 Riders Academy e FISIOGYM.