Pesaro, Matteo Ricci in piazza con gli studenti

PESARO – Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, domenica 14 settembre, sarà in piazzale Matteotti, a Pesaro, alle ore 11:00, all’iniziativa “Per la scuola pubblica, contro il caro libri”, organizzata da studenti e studentesse dei Giovani Democratici della città e della provincia.

«Purtroppo, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ritorna il problema del ‘caro scuola’, un problema sentito da moltissime famiglie marchigiane e che la Regione deve contrastare, perché il diritto allo studio va tutelato e garantito – dichiara Ricci -. Per questo, con l’obiettivo di ridurre la spesa a carico dei cittadini, abbiamo deciso di estendere la proposta del trasporto scolastico gratuito, sia su bus che su rotaia, inizialmente pensata per le aree interne, a tutti gli studenti e le studentesse delle Marche fino al quinto anno di liceo. Un aiuto concreto che già alcune regioni hanno messo in campo, come nel caso dell’Emilia-Romagna o della Campania, dove questo sostegno è attivo da diversi anni».