Pesaro, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno detto “sì”

PESARO – È stato il giorno del “sì” per il campione Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. I due giovani si sono sposati, con una cerimonia civile, oggi (primo settembre) nel tardo pomeriggio a Pesaro a Villa Imperiale, una residenza storica nel Parco Naturale del Colle San Bartolo. Come ha rivelato Chiara, recentemente intervistata dal Quotidiano nazionale: «Abbiamo girato un sacco di ville. Volevamo restare nelle Marche». E ad Ancona sarà la loro residenza visto che andranno ad abitare nel capoluogo dorico.

PH Gravina

Un anno ed un mese dopo il coronamento del sogno di diventare campione olimpico nel salto in alto, arriva per Gianmarco Tamberiil giorno del fatidico “Sì” in cui lui e la sua fidanzata di sempre, Chiara Bontempi, sono diventati marito e moglie nella bellissima Villa Imperiale a Pesaro. La cerimonia iniziata alle ore 17, con rito civile officiato dal sindaco della città di Pesaro Matteo Ricci, è proseguita con il ricevimento svoltosi sempre nella stessa splendida dimora privata.

Testimone della sposa il fratello Pierfrancesco Bontempi, mentre i testimoni del fresco oro Europeo di Monaco 2022, sono stati il fratello Gianluca Tamberi e gli amici Massimo Sgreccia e Matteo Esposito. Tra gli ospiti presenti alla cerimonia gli atleti Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della Fidal Stefano Mei, il vice-presidente della Regione Marche Mirco Carloni, e Bjoern Golden (CEO Puma). L’abito dello sposo è Giorgio Armani, della sposa Atelier Emé.