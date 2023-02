Pesaro, dopo la mareggiata spiaggia e strutture a rischio. Biancani (Pd): «Servono 400 mila euro»

PESARO – Mareggiata del 21 gennaio, servono 400 mila euro per ripristinare le spiagge.

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Andrea Biancani ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione per chiedere fondi per la difesa della costa nella spiaggia di Sottomonte, dove sono emerse tutte le carenze delle attuali scogliere, con conseguenti danneggiamenti sia della ciclabile pubblica che delle strutture private degli operatori balneari.

«La Regione, negli ultimi 2 anni, quando ha potuto scegliere che interventi finanziare per la difesa della costa, direttamente e senza bando, ha sempre escluso Pesaro nonostante le ripetute richieste che ho presentato in occasione del bilancio nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Per questo, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2023, ho presentato l’ennesimo emendamento, sottoscritto anche da Micaela Vitri, per richiedere che fossero stanziati almeno 400.000 euro, necessari per il completamento dei lavori sulla spiaggia di Sottomonte, dove già nella prossima primavera, partiranno una parte degli interventi già finanziati. Un emendamento che la maggioranza ha bocciato».

La sistemazione delle scogliere antistanti la spiaggia di Sottomonte, prima che ci siano altre mareggiate e temporali, è importante per evitare danni ancora più gravi.

«Con l’ultima mareggiata le dune di protezione degli arenili posizionate in autunno sono state annullate dalla furia dell’acqua e del vento e diversi stabilimenti balneari hanno subito danni significativi. Strutture che ora sono completamente esposte alle prossime mareggiate che potrebbero comportare ulteriori danni. L’intervento per il posizionamento e il rinfoltimento delle scogliere, in particolare di quelle di Sottomonte, è diventato quantomai urgente se si vuole tutelare le strutture balneari presenti e la pista ciclabile pubblica. Fra questi interventi, per il territorio del comune di Pesaro, la Regione ha finanziato con 250.000 euro, pari allo 0,7% dell’ammontare complessivo di 39,5 milioni di euro disponibili, solo il completamento di una scogliera sotto Casteldimezzo, escludendo il progetto per Vallugola e per Baia Flaminia per cui erano stati chiesti rispettivamente 1.2 e 1.9 milioni. Ricordo che la costa di Pesaro così come quella di Gabicce Mare, escluse dalle scelte di finanziamento di questa Giunta Regionale, ospitano spiagge molto importanti per il turismo, con forte attrattività e molte attività di accoglienza e servizi presenti. Per questo mi auguro che la Regione riveda le sue scelte e stanzi le risorse che il territorio richiede da tempo».