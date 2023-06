Pesaro, al mare in navetta dai parcheggi di viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia

PESARO – Al mare in navetta grazie ai parcheggi scambiatori. L’”Estate da Capitale” di Pesaro2024, passa anche per una fruizione sostenibile, in sicurezza e relax, della zona mare della città.

«Sarà garantita, anche per questa stagione, dalle navette gratuite che dai parcheggi scambiatori conducono alle spiagge e ai luoghi di interesse di Pesaro, Capitale italiana della cultura… anche degli spostamenti “green”» sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività.

Confermate dal Comune, in collaborazione con Adriabus, le quattro linee – “Viale Trieste” e “Sottomonte” (già attive negli orari previsti), “Notturna” (attiva), “Baia Flaminia” (dal 17 giugno); sospesa temporaneamente la “Riviera del San Bartolo”, «in attesa di ripristinare la strada che dal borgo conduce alla spiaggia, interrotta – e vietata al transito di persone, biciclette e veicoli -, dalle frane dovute all’alluvione di maggio» sottolinea Belloni.

Le navette, «Riducono traffico e inquinamento e aiutano pesaresi e visitatori a raggiungere, senza stress, spiagge, attività economiche e luoghi di interesse» dice Belloni. Il servizio di trasporto gratuito estivo, «S’inserisce nella strategia di mobilità sostenibile integrata su cui, come Amministrazione, siamo al lavoro da decenni e che ha nella Bicipolitana e nel potenziamento delle navette, due assi forti e sempre più apprezzati. Invitiamo i cittadini che ancora non l’hanno fatto, a provare, almeno una volta, il servizio: ne rimarranno entusiasti», soprattutto in concomitanza dei grandi eventi che si susseguiranno fino a settembre in città, dal CaterRaduno all’UlisseFest, da Popsophia a Candele sotto le stelle, dal Rof a La 1/2 Notte Bianca dei Bambini.

Le navette sono collegate agli spazi di sosta dislocati nella città, tra cui «il parcheggio gratuito di Villa Marina che può accogliere 170 auto e 63 motorini; a due passi dal mare» precisa Belloni.

Confermati anche quelli a Sottomonte (“Ex CPA” ed Imprevisto, vicino all’omonima Cooperativa), per un totale di 160 stalli. Spazi a cui si aggiungono quelli del retro dell’istituto alberghiero Santa Marta, grazie alla disponibilità della Provincia di Pesaro e Urbino e della scuola gratuiti per la sosta dal lunedì a venerdì (eccetto festivi) nei mesi di maggio, giugno e settembre. Dall’1 luglio al 3 settembre, per la sosta a Sottomonte, è previsto il pagamento della tariffa (1^ ora 1€; 2^ e 3^ ora 0.75€; 4^ ora e successive 0.50€ – pagamento anche con app Phonzie e MooneyGo). Per i mezzi a due ruote, la sosta è consentita e gratuita nel park “Ex CPA” e “Santa Marta”. Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 20.

Il parcheggio di Campo di Marte e viale Varsavia, in Baia Flaminia, sarà a pagamento dalle ore 9 alle ore 21, i festivi e prefestivi, a partire da sabato 17 giugno a domenica 3 settembre con le seguenti tariffe: per la 1^ ora 1,05€; per le successive 1,25€ (sosta minima 30 minuti 0,30€).

DATE E ORARI NAVETTE

La linea “Viale Trieste” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica); a luglio e agosto si svolgono quotidianamente; a settembre la navetta effettua il percorso sabato 2 e domenica 3.

La linea “Sottomonte” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica). A luglio e agosto si svolgono quotidianamente;

a settembre la navetta effettua il percorso sabato 2 e domenica 3 e sabato 9 e domenica 10.

La linea “Baia Flaminia” transita ogni 15 minuti, dalle 9:00 alle 20:45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20:55), con partenze dalla darsena del porto per raggiungere le spiagge, negli ultimi due settimana di giugno (17 e 18; 24 e 25 giugno); in tutti i weekend di luglio e agosto; sabato 2 e domenica 3 settembre.

La linea “Notturna” transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. La navetta sarà attiva sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 e, dal weekend successivo tutti i giorni fino al 31 agosto. A settembre correrà sabato 2 e domenica 3.