Pesaro, marciapiedi, cassonetti e alberature: gli interventi tra la zona mare e porto

PESARO – Viale della Vittoria è uno slalom, il consigliere Redaelli ha presentato l’interpellanza sulla “Riqualificazione delle strade in zona porto” sottolineando le criticità. «Marciapiedi assenti o malridotti, segnaletica orizzontale carente, cassonetti vaganti spesso posizionati sopra le strisce pedonali. Insieme ai consiglieri di Quartiere della lista Ascoltiamo Pesaro Alberto Macchini, Luisa Fava e Anna Presutti ed agli altri consiglieri comunali di centrodestra abbiamo ricevuto molte segnalazioni che riguardano la zona del Porto nella ci sono vere e proprie lacune dal punto di vista della manutenzione e dei servizi principali che riguardano la vita di tutti i giorni. Per questo motivo abbiamo predisposto una interpellanza in consiglio comunale a firma Michele Redaelli e Giulia Marchionni che fa il punto sulla situazione complessiva della zona del Porto.

Il consigliere Redaelli (Fi)

Lungo alcune vie della zona del porto si riscontra l’assenza di marciapiedi. In particolare si fa riferimento a Viale della Vittoria e Via Monfalcone. Crediamo che questo investimento debba essere programmato da subito.

Lungo parecchie vie della zona del porto si riscontra la presenza di marciapiedi fortemente accidentati, sia a causa delle radici delle alberature che per altre cause. La percorribilità di queste vie per i pedoni ed in particolare per disabili o passeggini risulta particolarmente difficoltosa. In parecchie vie la segnaletica orizzontale è poco visibile, con particolare riferimento agli stop ed agli attraversamenti stradali. In particolare si segnala la poca visibilità e la mancanza di alcuni attraversamenti stradali in prossimità della scuola primaria Giansanti di Via Monfalcone».

Altro nodo: «Il posizionamento dei cassonetti della raccolta dei rifiuti varia e molto spesso ci si trova con i cassonetti nel bel mezzo delle strisce pedonali creando oltre che un impedimento fisico anche problemi di visibilità. Chiediamo che gli appositi stalli vengano definiti opportunamente ed indicati con la segnaletica orizzontale.

Anche le condizioni dell’asfalto di diverse vie sono carenti. Ci auguriamo che presto queste vie possano essere inserite nel piano delle asfaltature».

L’assessore Pozzi ha risposto in consiglio comunale: «In strada Calata Duilio e via Fiume, vi sono alberature che presentano un apparato radicale di rilievo che rende difficoltosi gli interventi che per essere efficaci, devono svolgersi in modo coordinato a quelli programmati da Aspes sulle stesse alberature». Interventi congiunti che, «sono stati avviati, in particolare in viale Venezia, Fiume e Gorizia». Per quanto riguarda le strade, nel 2022, «è stata ripavimentata viale Gorizia, nel tratto compreso tra viale Napoli e viale Trento. Nel primo piano asfalti 2023 (inizio lavori entro prima metà di giugno), interventi si concentreranno in viale Gorizia (anche fronte scuola Materna) e via del Lazzaretto. Con la seconda tranche del piano asfalti, deciso di concentrarsi sui marciapiedi della zona mare. Già previsto stanziamento di 180mila euro che non saranno sufficienti per la totalità delle esigenze ma che saranno comunque una risposta importante e tangibile».

Sulla segnaletica orizzontale, «È stato un maggio particolarmente piovoso. Appena le condizioni lo consentiranno, andremo a eseguire il ripasso della segnaletica orizzontale che lo richiede». Sui cassonetti citati da Redaelli, «Condividiamo che la situazione non sia adeguata, l’abbiamo segnalata a MMS; rispetto al posizionamento sono previste diverse collocazioni tra l’inverno e l’estate».

Sui nuovi attraversamenti pedonali, Pozzi ha detto: «Chiesto agli uffici di verificare l’esistenza delle condizioni di sicurezza per realizzarne di nuovi».