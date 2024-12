Pesaro, la Marcia per la Pace: attesi centinaia di giovani in città

Una camminata per le zone della città di Pesaro in occasione del Giubileo. Ecco tutte le modifiche sulla viabilità

PESARO – L’anno si chiude con un messaggio di speranza. Martedì 31 dicembre la città si prepara ad ospitare centinaia di giovanissimi in arrivo per la 57esima edizione della Marcia per la Pace, fortemente voluta dall’Arcivescovo Sandro Salvucci il cui tema di quest’anno è “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua Pace”, in occasione del Giubileo 2025; organizzata dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la Caritas Italiana, Azione Cattolica, Pax Christi Italia, il Movimento dei Focolari, l’Agesci, le Acli, Libera con l’Arcidiocesi di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. La marcia prenderà il via alle 15.30 nell’anfiteatro del Parco Miralfiore con i discorsi istituzionali e proseguirà alle 16.30 con le tre tappe “simbolo” della Pesaro solidale.

Prima tappa: il Perdono (ore 17) al monumento della Resistenza con l’intervento di Giorgio Pieri, progetto Comunità Educanti con i Carcerati della Comunità Papa Giovanni XXIII e la testimonianza di Lassina Doumbia. (La tappa comprende la partenza dal Parco Miralfiore e si ferma nelle seguenti zone: via del Miralfiore, Cavalcaferrovia De Sabbata, rampa di accesso Cavalcaferrovia, piazza Falcone e Borsellino, Monumento alla Resistenza, via del Risorgimento, piazza Lazzarini, via Branca, piazza del Popolo, corso XI Settembre, via Cavour, piazza Doria).

Seconda tappa: il Debito (18.10) alla Chiesta di Santa Maria del Porto con gli interventi di Gabriele Guzzi e John Mpallza Balagizi. (La tappa comprende la ripartenza tappa Chiesa del Porto verso via Cecchi, viale Gorizia, viale Trieste, piazza della Libertà).

Terza tappa: il Disarmo (19.40) in piazzale della Libertà con gli interventi di don Fabio Corazzina, e Elio Pagani. (La tappa comprende la ripartenza dalla Palla di Pomodoro poi verso viale della Repubblica, Largo Aldo Moro, via Rossini, Cattedrale). Alle 21, infine, la Santa Messa aperta alla cittadinanza, al Duomo di Pesaro e presieduta da Mons. Sandro Salvucci.

La viabilità subirà delle modifiche come previsto dall’ordinanza N° 2869 del 29/12/2024, valida dalle 16 del 31 dicembre fino al passaggio del corteo con sospensione temporanea della circolazione.

Dalle 16.00 saranno attivate le seguenti chiusure/deviazioni:

– Rotatoria largo Miralfiore chiusa, sarà possibile raggiungere solo via Cardinal Massaia e i parcheggi della stazione.

– Via XI Febbraio; traffico deviato verso via Bramante, da lì attraverso via Bixio e via Rossi si potrà raggiungere la periferia.

– Piazzale Falcone e Borsellino; chiusa la rampa di accesso al cavalcaferrovia, traffico deviato verso via XXIV Maggio.

– Piazzale Cinelli, chiusura traffico verso via Oberdan, eccetto i veicoli diretti al Pronto Soccorso.

Dalle 17.30 saranno attivate le seguenti chiusure/deviazioni:

– Via Passeri deviazione del traffico verso via Mazzini.

– Piazzale Primo Maggio divieto di accesso da via Bertozzini e via Cassi.

– Chiusura via sotto la Rocchetta.

– Durante l’attraversamento della SS16 direzione piazza Doria e poi Chiesa del Porto, il traffico sarà bloccato sia da sud che da nord sulla strada statale (al semaforo).

Dalle 18.30 saranno attivate le seguenti chiusure/deviazioni:

– Rotatoria tra via Cecchi/Gorizia/Canale, traffico deviato verso via Canale e Baia Flaminia.

– Viale Napoli, traffico deviato verso viale della Vittoria per non far confluire i veicoli su via Gorizia chiusura circolazione in viale Trieste.

Dalle 19.30 sarà attivata la seguente chiusura/deviazione:

– Chiusura della circolazione in viale della Repubblica fino al completo passaggio del corteo verso via Rossini,

con blocco traffico sia da sud che da nord sulla strada statale (al semaforo).