Pesaro, Marchionni: «Chiesti gli atti per l’agibilità e collaudi di scuole post sisma, amministrazione poco trasparente»

PESARO – Accesso agli atti per l’agibilità degli edifici, la consigliera Giulia Marchionni parla di un «finale di legislatura davvero poco trasparente per l’amministrazione comunale: ad inizio aprile ho depositato la richiesta di accesso agli atti per verificare i documenti provanti l’agibilità e i collaudi strutturali di alcuni edifici scolastici e di alcuni centri socio culturali del Comune di Pesaro. A distanza di oltre un mese e mezzo non ho ancora avuto risposta alla mia richiesta che a norma di legge gli uffici avrebbero dovuto evadere entro 15 giorni; l’unica missiva indirizzata alla sottoscritta conteneva un laconico: “i documenti non sono disponibili in formato digitale”. Al che ho dato la mia disponibilità a recarmi presso gli uffici per visionare la documentazione richiesta e selezionare le copie da digitalizzare senza gravare sul lavoro degli uffici; niente, nessuno ha più risposto».

La richiesta di accesso agli atti nasce dopo le relazioni dei sopralluoghi post sisma (2022) su tutti gli edifici comunali. «Incrociando quei dati con le segnalazioni ricevute ho ritenuto opportuno richiedere un supplemento di documentazione. Tuttavia questa inerzia da parte dell’amministrazione inizia a diventare quanto meno difficile da spiegare agli occhi dei cittadini che hanno diritto alla più totale trasparenza amministrativa soprattutto se la richiesta riguarda la documentazione per l’agibilità e la conformità statica e sismica di luoghi pubblici altamente frequentati. Anche in passato, rispetto al Vecchio Palas, avevo avuto difficoltà a recuperare la documentazione richiesta, ma alla fine, non senza difficoltà, ero riuscita ad ottenerla. Nella giornata odierna, in virtù dell’informativa inviata al prefetto per il mancato espletamento della procedura di accesso documentale, e forte del pressing fatto anche dalla segreteria generale sull’ufficio manutenzioni, mi verrà consentito l’accesso all’archivio comunale per visionare, almeno parzialmente, la documentazione richiesta».

La lista degli edifici oggetto dell’accesso agli atti per collaudi ed agibilità: scuola Galilei, scuola Olivieri, la Don Gaudiano, la Collodi, la Cantarini, via Fermi, Carducci, elementare Cattabrighe, materna Filo Rosso, materna Ambarabà, scuola media Leopardi, nido Arcobaleno, nido Aquilone, nido Filippin, socio-culturale “Vismara”, centro socio-culturale “Salice Gualdoni”, centro socio- culturale “parco dei tigli-foro boario” e il centro socio-culturale “M. Rossi”.