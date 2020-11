Plasma iperimmune, l’appello di Totaro: «Non posso più donare, fatelo voi»

PESARO – Plasma iperimmune, un appello a donarlo. «Io non posso più donarlo, chi ha avuto il covid si faccia avanti». Questo è l’appello che vuole rivolgere il consigliere comunale Francesco Totaro a chi è guarito dal virus.



Il consigliere Totaro Francesco, 39 anni, è stato uno dei primi ad essere stato colpito dal covid la scorsa primavera e uno dei primi a varcare l’ingresso del pronto soccorso di Marche nord.

«Ancora ricordo quei momenti che mi rimarranno impressi tutta la vita, la

sofferenza sia mia che quella di chi mi stava accanto, febbre che non scendeva mai e il respiro che era sempre più corto, in quel periodo morivano tante persone e non esistevano protocolli per curare i pazienti – racconta Totaro -. Poi dopo la mia convalescenza ho appreso che qualcosa si era mosso, la cura del plasma iperimmune, una cura che viene direttamente da noi ex positivi al covid.

Da quel momento mi sono mobilitato per poterlo donare e dopo vari accertamenti ho avuto il via libera ma purtroppo dopo 2 donazioni non ho più anticorpi sufficienti per poterne fare altre. Adesso cosa chiedo. La nostra città è stata una delle più colpite durante la prima ondata e siccome ogni ex positivo può veramente dare una mano a chi adesso sta soffrendo per colpa di questo virus maledetto voglio chiedervi di farvi avanti e di contattare il centro trasfusionale di Pesaro. Voglio ringraziare tutti gli infermieri e medici e anche chi come me ha donato un pò di se stesso per gli altri».



Il numero di riferimento per chiedere informazioni è 072131466 centro trasfusionale Marche nord.