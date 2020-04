Pesaro, Multiservizi concede bonus idrico fino a 100 euro per chi è in difficoltà

Tutto dipende dall'Isee e dal numero di componenti della famiglia. Delle Noci: «Un aiuto a chi è in disagio economico per il coronavirus»

PESARO – Imprese ferme, lavoratori in cassa integrazione, redditi familiari senza entrate. Ecco il bonus sociale idrico integrativo, a sostegno delle famiglie in difficoltà. Un’ulteriore agevolazione che consente ai cittadini a basso reddito e ai nuclei numerosi di ottenere uno sconto sulla bolletta. Il bonus sarà riconosciuto direttamente dall’Ente gestore Marche Multiservizi, in deduzione all’importo delle bollette per consumi idrici, e verrà applicato a chi rientra nei criteri stabiliti approvanti questa mattina dalla Giunta comunale.

«Lo scopo è quello di assicurare misure di tutela ulteriori in favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica – spiegano l’assessore alla Solidarietà Sara Mengucci e il presidente di Marche Multiservizi Antonello Delle Noci -. È indispensabile favorire l’accesso universale all’acqua, garantendo la fornitura a condizioni agevolate della quantità necessaria per soddisfare i fabbisogni dei nuclei familiari. Si tratta di un aiuto, dato a chi si trova in condizioni di disagio economico sociale, accentuato dall’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il nostro Paese».

Il bando verrà pubblicato dai primi giorni di maggio, nella pagina del Comune di Pesaro, sezione “Amministrazione trasparente”.

Per poter accedere occorre essere residenti nel Comune di Pesaro da almeno un anno, alla data di pubblicazione del bando; avere cittadinanza italiana o europea (cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio nazionale).

Oltre ad avere il contratto con Marche Multiservizi bisogna avere un’Isee rientrante nei seguenti parametri:

1^ fascia: integrazione al bonus idrico, Isee non superiore a 8.265,00 euro / Valori Isee non superiori a 20.000,00 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico ai fini Irpef.

2^ fascia: Bonus idrico integrativo con valore Isee superiore a 8.265,00 euro, fino a 15.000,00 euro per nuclei di almeno 3 persone

Il bonus è di 100 euro per nucleo familiare autorizzabile, solo una volta nell’arco di un anno, e riconosciuto ad un solo contratto di fornitura.

Il bonus idrico integrativo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione da Marche Multiservizi, ad oggi 34.320,00 euro, ma il fondo sarà incrementato con un’ulteriore cifra da parte di Mms a seguito dell’approvazione del bilancio 2019 della società.

Verrà data priorità ai nuclei della 1^ fascia, solo successivamente si procederà all’erogazione dei contributi residui alle famiglie in 2^ fascia.

Il bonus idrico integrato sarà riconosciuto da MMS in deduzione all’importo delle bollette che verranno emesse dopo l’approvazione degli aventi diritto.