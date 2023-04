Pesaro, manifestazione del primo maggio contro il biolab trasloca in piazza Stefanini

Cambio di sede, Baia Flaminia non idonea. In arrivo pullman da tutta Italia. Previsto un palco per interventi e raduno no stop

PESARO – No al biolaboratori di sicurezza, il presidio del Primo Maggio si farà ma la manifestazione cambia sede: non sarà più al Campo di Marte a Baia Flaminia ma in piazza Stefanini, nell’area che gravita attorno alla Vitrifrigo Arena. Una zona non lontana da via Grande Torino, la zona dove è prevista la costruzione della struttura, nello specifico un laboratorio di bio-sicurezza di livello 3 nel terreno all’angolo con via Furiassi. Un biolab che per il comitato “è pericoloso per l’uomo visto che si potranno fare sperimentazione in vivo e vitro su agenti virali”. Cosa smentita dalla direzione della struttura.

La nuova sede è stata decisa dopo un incontro che gli organizzatori della manifestazione hanno avuto con i funzionari della Questura. Baia Flaminia presentava più di un problema sotto il profilo della pubblica sicurezza tenendo conto che lunedì prossimo l’area del Campo di Marte è meta di famiglie che, se il tempo invita, trascorreranno la giornata al mare o in pic nic all’aria aperta. Piazza Stefanini è vicina al casello dell’autostrada, con aree di sosta grandi abbastanza per contenere i mezzi dei partecipanti e comunque abbastanza decentrata rispetto a Pesaro e alle zone delle classiche mete turistiche, tanto più che essendo il Primo Maggio anche le catene della grande distribuzione e dei discount presenti saranno chiuse. Il programma prevede un raduno no stop dalle 10 alle 18 con un palco e dei corner dove si alterneranno gli interventi tra cui è previsto anche quello della consigliera del gruppo misto Lisetta Sperandei che è stata tra le prime a presentare interrogazioni in consiglio comunale.

Il biolaboratorio ha generato polemiche nel corso degli ultimi mesi. Il caso ha avuto una profonda eco di polemiche con manifestazioni, ricorsi al Tar e con l’amministrazione pronta a difendersi. Tanto che ora è bloccata la vendita del terreno fino al pronunciamento del Tar. Sulla manifestazione prevista è intervenuto anche il noto virologo Roberto Burioni.