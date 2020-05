Pesaro, manicure a cliente: centro estetico cinese fatto chiudere

I poliziotti, a seguito di alcune segnalazioni, sono intervenuti in via Cavour dove la titolare stava lavorando nonostante l'attività dovesse restare chiusa fino al 18 maggio

PESARO – Manicure al centro estetico cinese, pratica vietata. Attività sospesa. I centri benessere e di cura della persona non possono ancora operare nelle Marche. Ma grazie ai protocolli di intesa elaborati dalla Regione Marche si potrà riaprire seguendo le norme di sicurezza dal 18 maggio, anticipando la data del 1 giugno proposta dal Governo centrale.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica. I poliziotti della Questura di Pesaro sono transitati nella centrale via Cavour a seguito di alcune segnalazioni. Dei testimoni avrebbero visto una donna entrare in un centro estetico cinese ed essere accolta dal personale del locale come se potesse usufruire dei servizi.

I poliziotti si sono quindi affacciati e hanno visto la luce accesa in una delle stanze del centro estetico nonostante ci fosse un cartello con la scritta: “Chiuso, lavoro solo su appuntamento”. All’interno c’erano due persone nascoste in una cabina dietro una tenda. La titolare del centro estetico stava effettuando una manicure su una cliente, pratica non consentita.

È scattata la sanzione per l’inosservanza del decreto governativo in materia delle attività che possono lavorare. Il centro estetico è stato fatto chiudere minimo per cinque giorni.

I poliziotti hanno notato che gli ambienti erano carenti da un punto di vista igienico sanitario in quanto a terra c’erano vari rifiuti. Gli attrezzi per le manicure e le suppellettili si presentavano sporchi di capelli e polvere, tutte caratteristiche non idonee alla regolare funzionalità di un centro estetico. Un fatto che è stato annotato e segnalato anche alla divisione anticrimine. Cosa quindi che potrebbe far scattare ulteriori controlli da un punto di vista sanitario degli enti preposti.