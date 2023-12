Pesaro, mamma partorisce in ambulanza: Massimo aveva troppa fretta di nascere

PESARO – Massimo aveva fretta di nascere. E lo fa in ambulanza, fermo sul ciglio della strada.

Mercoledì sera una donna incinta ha chiamato l’ambulanza perché si erano rotte le acque. Ma il mezzo medicalizzato della Potes di Montecchio si è dovuto fermare verso Villa Fastiggi. Al reparto di Ostetricia del San salvatore avevano già preparato tutto ma il bimbo aveva troppa fretta di nascere. Così non c’era più tempo per arrivare in ospedale. Un medico e un’ostetrica hanno assistito la ragazza nella gravidanza. Un intervento eseguito con estrema professionalità, l’equipaggio ha seguito le indicazioni dell’operatore di centrale che sono state perfette, così come i tempi di intervento rapidi. Dunque la decisione di fermarsi e procedere in ambulanza è stata quella giusta e il bimbo è nato con grande gioia non solo per i genitori, ma per tutti. Massimo, questo il nome scelto dalla coppia, pesa 3,230 kg ed è in ottima salute. L’ambulanza è poi arrivata al pronto soccorso poco prima delle 20 e anche qui c’è stato un momento di grande gioia e commozione all’arrivo. Mamma e bimbo stavano bene, tutto era andato per il meglio. Per lei era il primo figlio.



Una felicità diffusa in tutto il reparto per un evento abbastanza raro. E anche un po’ di commozione perché tutti aspettavano il loro arrivo, ma non si aspettavano di vedere il bimbo già tra le braccia della madre.