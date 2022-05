Pesaro, mamma tenta di rubare un vestito: con lei la bimba piccola

PESARO – Due tentati furti all’H&M in centro storico a Pesaro. Nella giornata di sabato il personale della sicurezza del negozio ha notato prima una giovane mamma straniera con una bambina tentare di rubare un vestito da 19,90 euro. La donna è stata scoperta. Ad attenderla all’uscita la polizia che l’ha quindi denunciata per tentato furto.



Altro episodio nel pomeriggio con una neo maggiorenne che ha tentato di portar via due anellini per un valore di 7 euro circa. Anche in questo caso è partita la denuncia della polizia.