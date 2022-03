Pesaro, maltratta i genitori e quando arrivano i carabinieri si scaglia anche contro di loro: arrestato

PESARO – Le molestie ai genitori anziani, le urla sentite dai vicini di casa. Ma quando arrivano i carabinieri lui li manda in ospedale.

Domenica sera (27 Marzo) i vicini di casa di un 57enne di Montelabbate hanno sentito dei rumori provenire dall’abitazione degli anziani dirimpettai. Non nuovi a cose di questo genere, hanno subito allertato i carabinieri che si sono precipitati sul posto.

Anche per i militari non era la prima volta. Conoscevano bene quel caso perché anche in passato i carabinieri erano dovuti intervenire per sedare le liti tra il figlio e i genitori. L’uomo risulta disoccupato e con il vizietto di alzare il gomito. E quando sarebbe ubriaco spesso si scaglierebbe contro gli anziani genitori tanto in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ed era anche stato valutato un possibile allontanamento dalla casa dei genitori, viste le ripetute molestie.

Una volta alla porta i carabinieri hanno cercato di calmare la situazione, mettendo al riparo i due anziani dalle grida e possibili reazioni del 57enne. Ma questi, per tutta risposta, si è scaraventato contro i militari. Botte, spinta, pugni e calci negli stinchi. Una furia, tanto che tutti e quattro i carabinieri hanno impiegato un po’ per bloccarlo e calmarlo. Poi l’hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Tutti i carabinieri sono finiti in pronto soccorso per farsi medicare le ferite: contusioni ed ecchimosi giudicate guaribili dai medici dai 5 ai 7 giorni.

L’uomo lunedì 28 marzo è finito davanti al giudice del tribunale di Pesaro per la direttissima e ha patteggiato la pena per il suo assistito a 8 mesi, con pena sospesa.