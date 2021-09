Un uomo moldavo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figli portati in una residenza protetta al riparo

PESARO – Marito ubriaco e violento, scatta il codice rosso. Si tratta di un meccanismo di protezione per le vittime di soprusi e maltrattamenti.



Martedì sera (31 agosto) i poliziotti sono stati chiamati da madre e figli minorenni dopo l’arrivo del padre a casa. L’uomo, moldavo di 43 anni, era tornato ubriaco e ha iniziato a inveire contro i famigliari scagliando oggetti e suppellettili ovunque. Piatti e bicchieri rotti, una rabbia che ha impaurito i ragazzi e la moglie. I poliziotti hanno calmato gli animi ma hanno raccolto le testimonianze della moglie e dei ragazzi. Sono emersi racconti di anni di soprusi. Hanno ricostruito un clima di ansia e paura generato dai comportamenti violenti e prevaricatori dell’uomo che non aveva remore nel picchiare, tanto da far piombare i suoi in uno stato di ansia.

È stato quindi denunciato per maltrattamenti mentre madre e figli sono stati portati in una residenza protetta, al riparo dalle violenze del 43enne.