Pesaro, malore fatale mentre corre: morto Sandro Pandolfi, storico fotografo

Aveva 74 anni ed era un corridore abituale. Il fatto è accaduto in via Baldi in Baia Flaminia intorno all'ora di pranzo. Per decenni ha gestito il negozio in via Rossini

PESARO – Tragedia in via Baldi, in Baia Flaminia dove un 74enne è morto mentre stava facendo jogging.



Si tratta di una persona molto nota in città, Sandro Pandolfi, ex fotografo conosciuto e stimato. Era un corridore abituale, faceva parte del gruppo del Centro Storico Atletica Banca di Pesaro.



Purtroppo ieri mattina, 6 giugno, l’uomo ha accusato un brutto malore ed è caduto a terra intorno all’ora di pranzo. Sul posto stava passando un ragazzo, bagnino di salvataggio, che ha visto la scena e si è subito precipitato per aiutare il 74enne. Ha praticato un massaggio cardiaco cercando disperatamente di rianimare l’uomo, ma non ce l’ha fatta. Anche i tentativi di rianimazione dei medici dell’ambulanza sono stati vani. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Sandro Pandolfi



Pandolfi aveva gestito uno storico negozio di fotografia, il Centro Tim Cine Foto Pandolfi in via Rossini, chiuso nel 2016 dopo 70 anni di attività iniziata dal padre Cesare nel 1946.



Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza sul suo profilo Facebook: «Una persona con grande cuore, sempre pronto ad aiutare».