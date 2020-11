PESARO – Il mondo dello sport pesarese, ed in particolare quello della marineria, piangono la scomparsa di Edoardo Ziccarelli, spentosi a 75 anni a causa di un brutto male con il quale combatteva da qualche tempo.

La notizia della morte di Edo si è ben presto diffusa tra gli appassionati di vela e delle regate di altura dove lo skipper era considerato una vera e propria istituzione. Tantissime le competizioni a cui negli anni ha preso parte riportando numerosissimi successi. Non a caso il 75enne era considerato uno dei marinai più esperti e competenti della Regione.

Edoardo Ziccarelli

Il nome di Ziccarelli era conosciutissimo nel mondo della nautica sportiva anche in quanto fondatore del Nautic Store che aveva aperto i battenti nel 1983, diventando ben presto un punto di riferimento per gli appassionati della vela. Il nome di Edo si lega indissolubilmente a quello della sua imbarcazione, il Moonshine con cui lo skipper ha vinto tantissime gare nell’Adriatico. A renderlo immortale nel campo della vela però è stato il successo a quella che è considerata la gara per antonomasia per i velisti: la Barcolada, competizione in cui trionfò nel 2011 nella categoria 0.

I funerali si terranno mercoledì 18 novembre presso la Chiesa del Porto alle 10.15.