Pesaro, è morto Roberto Ragaglia storica anima del commercio pesarese

PESARO – L’anima del commercio del centro storico. È morto sabato 18 dicembre all’età di 76 anni Roberto Ragaglia, storico commerciante pesarese e fino a pochi anni fa presidente comunale della Confcommercio.



Il suo negozio di abbigliamento Linea Uomo, lungo Corso XI Settembre, è da sempre un punto di riferimento per la città. Lascia la moglie Rosanna, i figli Riccardo e Roberta e gli amati nipoti. Ragaglia era molto conosciuto in città. Nel giorno della scomparsa, per un male incurabile, lo hanno ricordato con affetto e stima tanti amici, clienti, colleghi.

Il segretario comunale della Confcommercio Davide Ippaso lo ricorda così: «Te ne sei andato in punta di piedi, con la discrezione e la signorilità che ti ha sempre contraddistinto. Oggi io ho perso un fratello, un amico, un padre, non saprei come definirti perchè per me eri tutto a 360 gradi. Sei stato il mio rifugio per anni, il mio confessore, la mia guida, quel tesoro nascosto che ognuno nella vita dovrebbe avere per non sentirsi solo. Quante cose abbiamo fatto e quante abbiamo evitato di fare, quante chiacchierate, quante battaglie combattute fianco a fianco, quante risate, quanti bei momenti belli trascorsi insieme – continua Ippaso – Oggi non ci sei più per un maledetto male, ma solo fisicamente, perchè sarai sempre vicino a me come sento mio padre perchè tu sei e resterai sempre il mio secondo papà. A volte sembravi burbero, distaccato, scontroso, ma non era così. Non avevi voglia di essere finto. Eri un signore di altri tempi, leale, buono, dolce, determinato, amorevole con tutta la tua famiglia, che era la tua vita».

Lunedì alle 18 si terrà il rosario in Duomo. Il funerale si terrà, sempre in Cattedrale, martedì alle 10,30.