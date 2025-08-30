Pesaro, è morto Marco Bedinotti, il giornalismo e lo sport perdono una voce storica

Aveva 79 anni e da decenni seguiva gli sport locali con competenza e passione. «Ha saputo raccontare con emozione»

PESARO – Il giornalismo e lo sport pesarese perdono una voce storica: è morto Marco Bedinotti, 79 anni, per decenni cronista e voce delle partite della Victoria Libertas.

Pubblicista dal 1985, aveva raccontato la pallacanestro cittadina su carta stampata, radio e televisione, diventando un punto di riferimento per tifosi, dirigenti e appassionati.

Tra i suoi lavori più noti il libro “I Campioni siamo Noi”, dedicato all’anno dello scudetto della Vuelle. Negli anni aveva seguito anche calcio, calcio a 5 e volley, dimostrando ampiezza di interessi e competenza su più discipline sportive. Lo ha fatto sempre con stile e pacatezza.



Bedinotti era consigliere del Circolo della Stampa di Pesaro e membro del Panathlon Club, associazione che promuove i valori dello sport e dell’etica.

Colleghi e amici lo ricordano come professionista serio e affidabile, sempre attento ai fatti e rispettoso dei protagonisti delle cronache sportive.



Era profondamente legato alla famiglia. il 31 agosto, avrebbe festeggiato con la moglie Patrizia i 50 anni di matrimonio. Marito, padre e nonno, era conosciuto anche per il carattere garbato e la disponibilità.



La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel giornalismo e nello sport pesarese. Pesaro perde una voce storica, capace di raccontare lo sport come passione, cultura e comunità.

«Bedinotti oltre ad essere un giornalista stimato, era anche un amico della città, con il quale confrontarsi, non solo sui temi legati allo sport, era un piacere. Competente, appassionato, ha raccontato con trasporto le stagioni più importanti della Vl e più in generale dello sport pesarese dal basket al calcio, dal calcio a 5 alla pallavolo, diventando un punto di riferimento per tanti appassionati», ha detto il sindaco Andrea Biancani.

L’ex sindaco Matteo Ricci lo ricorda così: «Il mio cordoglio ed un grande abbraccio ai familiari e agli amici di Marco Bedinotti, storica figura del giornalismo e dello sport della città di Pesaro, che oggi ci ha lasciato. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del basket e dello sport pesarese in generale. Ha sempre saputo raccontare la nostra città con dedizione, emozione e passione, lasciando in tutti noi una traccia indelebile con la sua firma e la sua voce, è stato un punto di riferimento per i tanti amanti dello sport della nostra città. Lo saluto con affetto, rinnovando la mia vicinanza alla sua famiglia e ai suoi amici più cari».