Pesaro, Paolo stroncato da un infarto in casa a 43 anni. Fissati i funerali

Paolo Piccoli, molto noto in città, è stato trovato nella sua abitazione morto probabilmente per un malore. Le esequie a Villa San Martino

PESARO – Incredulità e dolore per la morte di Paolo Piccoli, 43 anni pesarese. Fratello del noto Marco, tra i fondatori dell’Inferno Biancorosso, Paolo aveva preso in gestione da pochi giorni il “Bar Gamba” di via Amendola.



Ma la mattina di giovedì (2 gennaio) non era andato ad aprire il bar. In diversi l’hanno chiamato finchè metà pomeriggio è stata fatta l’amara scoperta nella casa dove abitava solo. Paolo Piccoli è stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città suscitando commenti di incredulità e dolore.

«Non voglio crederci», «Un immenso dispiacere» scrivono sulla sua pagina Facebook. Tra questi anche il cordoglio di Davide Ippaso, amico e segretario Confcommercio. «Non riesco a capacitarmi. Ho trascorso la notte a pensare che non ci sei più. Quanti ricordi dietro alla nostra amata Vuelle, quante trasferte, quante partite in casa vicini ad urlare e a cantare. Ti voglio ricordare quando sei entrato nel mio ufficio per attivare le pratiche per l’inizio della tua avventura imprenditoriale: l’apertura del Bar Gamba. Avevi gli occhi luccicanti, finalmente il tuo sogno si avverava. Lo eri ancora di più quando il 20 dicembre sono venuto alla tua apertura».

I funerali si terranno martedì 7 gennaio alle 15 nella chiesa di Villa San Martino.