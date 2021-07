Pesaro, associazionismo e volontariato in lutto per la morte di Oscar Gabbani

PESARO – È morto Oscar Gabbani, persona molto nota nella realtà pesarese. Era stato anche Consigliere nazionale e presidente territoriale ANCeSCAO A.P.S. l’associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti.

ANCeSCAO A.P.S. ricorda il suo dinamismo, il suo grande impegno e spirito collaborativo e di servizio verso i Centri del territorio e verso l’intera associazione. ANCeSCAO A.P.S. esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore della famiglia, degli amici e dei Soci del territorio pesarese e marchigiano.

«La prematura scomparsa di Oscar Gabbani è una perdita non solo per il quartiere di Borgo Santa Maria, ma per l’intera Città di Pesaro». Il sindaco Matteo Ricci, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, si stringe attorno al dolore della famiglia e degli amici di Oscar Gabbani. «Ricordiamo la grande apertura e disponibilità verso le problematiche sociali e educative, verso la promozione di attività rivolte alla socialità, aggregazione degli anziani, attraverso l’impegno nel terzo settore condotto anche come presidente ANCeSCAO, sempre con vivace dinamismo e spirito di servizio. Gabbani si è distinto anche per l’organizzazione di manifestazioni cinofile, che hanno posto Pesaro all’attenzione nazionale di appassionati ed esperti».