Pesaro, lupo urtato da un’auto in transito in zona Siligate

PESARO – Lupo investito in zona Siligate. È successo nella prima mattinata del 29 gennaio lungo la strada statale 16 all’altezza di Colombarone. L’animale, che era in compagnia di un altro esemplare, è stato urtato da una vettura in transito che non è riuscita ad evitarlo.



Sul posto si è messa subito in azione la squadra dei soccorsi: grazie al Cras Marche e all’intervento dei volontari dell’associazione Foxes e degli uomini della Forestale, il lupo è stato subito soccorso e trasportato al Centro di Monte Adone. L’animale non sarebbe comunque in pericolo di vita.



È plausibile che l’esemplare appartenga al gruppo che vive nel parco del San Bartolo. Negli ultimi mesi le segnalazioni si sono fatte sempre più frequenti, soprattutto in zona Gradara e Tavullia, dove alcuni esemplari sono rimasti addirittura intrappolati nella corte di alcune proprietà private di campagna.