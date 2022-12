PESARO – La carcassa di un lupo è stata rinvenuta sull’interquartieri, nella zona della rotatoria di Borghera. Il ritrovamento, riguardante un esemplare maschio adulto, è stato fatto intorno alle 18 del 9 dicembre. Visto l’abbondante traffico il corpo esanime dell’animale non è passato inosservato tanto che qualcuno ha allertato le autorità preposte,

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale ed i volontari del Cras che hanno provveduto al trasferimento della carcassa nella sede di Ca’ Girone al fine di fare dei test per chiarire le cause del decesso e per effettuare i controlli necessari a stabilire se si tratta davvero di un esemplare di Canis Lupus. Probabile che si sia trattato di un investimento.



Difficile capire se l’esemplare facesse parte del branco già segnalato gli scorsi giorni a Granarola e a Cattabrighe. È oramai assodato che questi animali selvaggi si spingano con una certa facilità nei pressi dei centri abitati, spesso seguendo le loro prede naturali, gli ungulati che, a loro volto, sfuggano ai cacciatori, rifugiandosi nelle aree verdi e boschive presenti a ridosso dei centri abitati.