Pesaro, lupi anche in città: convegno con esperto nazionale al Parco San Bartolo

PESARO – Il numero di lupi, a livello nazionale, è cresciuto negli ultimi anni, ma non così tanto da destare preoccupazione. Anzi, le cifre restano comunque ridotte, poco più di 3000 in tutta Italia. Unica specie animale ad adattarsi a tutti gli ambienti, i lupi sono stati recentemente avvistati anche a Pesaro. Due a Baia Flaminia, lungo l’argine del fiume Foglia, e al parco Miralfiore. Niente allarmismo, però. Primo, perché le loro escursioni in città sono esigue e circoscritte. Secondo, perché i lupi non attaccano, se sai come comportarti in loro presenza.

L’Ente Parco San Bartolo organizza, mercoledì 7 maggio, alle ore 21, nell’auditorium del parco San Bartolo (ex scuola elementare di Santa Marina Alta), il convegno “Come convivere con il lupo?” con uno dei maggiori esperti nazionali. Sarà a Pesaro, infatti, Ciro Manente, ricercatore e naturalista abruzzese che allo studio del lupo ha dedicato la vita. Insieme alla moglie, Anna Consalvo, ha trascorso lunghi periodi nei boschi dell’Appennino abruzzese, dove, oltre ad osservare i predatori nel loro habitat, grazie al rapporto di amicizia instaurato con i pastori ha anche approfondito problematiche e soluzioni legate alla convivenza uomo-lupo.

Si occupa di portare, anche all’estero, e soprattutto nelle scuole, la propria passione per la montagna abruzzese e i suoi lupi. «Il desiderio di diffondere la conoscenza del lupo e del suo ambiente lo ha portato a dedicarsi ai bambini e ragazzi delle scuole, con i quali ha voluto condividere le proprie osservazioni sul campo, raccontando le esperienze vissute e proiettando il materiale fotografico di tutta una vita», così è descritto nel sito dell’ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui è ambasciatore nel mondo dal 2021.

Manente metterà a disposizione le proprie conoscenze per illustrare gli aspetti scientifici, normativi, ambientali e per rispondere alle curiosità di coloro che verranno a Santa Marina ad ascoltarlo. Insieme a lui, scopriremo come il lupo vive, come si comporta e come dobbiamo relazionarci con questo predatore fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema naturale. L’incontro è organizzato dall’Ente parco naturale del Monte San Bartolo, in collaborazione con l’associazione naturalista di tutela ambientale ‘Popoli e lupi’, di cui Manente è fondatore.