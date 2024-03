Pesaro, due luoghi intitolati a due campioni: Marco Pantani e Marco Simoncelli

PESARO – Due luoghi intitolati a due campioni: Marco Simoncelli e Marco Pantani.

L’assessora all’Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci sottolinea: «L’Amministrazione ha svolto un lungo lavoro che ha portato anche a un nuovo Regolamento della toponomastica approvato dal Consiglio, e a progetti ben definiti per entrambe le figure citate nell’interrogazione».

Per l’intitolazione del collegamento ciclopedonale Colombarone-Gabicce – Ciclovia Adriatica – al ciclista campione Marco Pantani detto “il Pirata”, Frenquellucci ha specificato: «Stiamo ultimando i lavori dell’infrastruttura; il giorno dell’inaugurazione sarà fatta anche l’intitolazione».

Marco Simoncelli

Per l’intitolazione della rotatoria tra via Ponchielli, Respighi e Togliatti al pilota motociclista “Marco Simoncelli detto SIC“; l’assessora ha detto: «Si era deciso di fare l’evento il 20 gennaio, data del compleanno del pilota. Lo stesso giorno è però coinciso con l’inaugurazione di Pesaro 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica. Si è quindi deciso di posticiparla. Gli uffici stanno lavorando al progetto che è ben definito e complesso e che valorizzerà una figura a cui tutti siamo legati». L’assessora ha sottolineato l’impegno del consigliere Emanuele Gambini, «nel lavorare insieme al liceo Mengaroni per valorizzare il ricordo di Marco Pantani come personaggio sportivo e come uomo. Stessa cosa vogliamo fare per Marco Simoncelli, entrambe sono figure rimaste nel cuore degli sportivi e dell’intera città. È intenzione dell’Amministrazione proseguire con gli l’interventi»