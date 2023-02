Pesaro, luci accese al Cruiser: aperto il Botanic al piano terra ed entro l’estate anche l’hotel

PESARO – Il piano terra del Cruiser torna a vivere. E tra pochi mesi anche l’hotel. Dopo mesi di luci spente ha aperto il Botanic a Pesaro. Il locale sarà un salotto verde nel cuore della città in cui incontrarsi a ogni ora del giorno e della sera. Un luogo che vivrà tutta la giornata con una cucina aperta dalle 9 alle 24. Si potrà fare una colazione internazionale, gustare un pranzo e una cena con una vasta offerta di cibi vegetariani, prendere un aperitivo e bere un cocktail. La sinergia tra Lindbergh e Botanic potenzierà e riqualificherà l’offerta di servizi turistici in un’area strategica della città. Il gruppo, che gestisce nove alberghi (4 e 5 stelle) per oltre mille camere complessive tra la Sicilia, la Sardegna, l’Emilia Romagna, l’Umbria e le Marche ed impiega fino a 500 dipendenti, con l’acquisizione e la ristrutturazione dell’hotel Cruiser continua ad investire sulla città perché crede nelle potenzialità turistiche del territorio.

«L’idea è quella di offrire un posto adatto a più situazioni e che viva per tutta la giornata: dalla colazione fino al dopo cena e la posizione ci consentirà di lavorare sia in estate che in inverno – spiega Davide Esposto del Botanic – Un locale in cui la domenica si potrà fare anche il brunch. Un contenitore di tanti contenuti. L’idea di aprire anche a Pesaro, espandendo la nostra attività in un mercato più ampio rispetto a quello fanese, si basa sul fatto che molta della clientela del nostro locale a Fano è pesarese: direi uno su tre. Abbiamo eseguito dei lavori di ammodernamento e di riqualificazione degli interni del locale utilizzando molti elementi floreali: un design studiato per un’atmosfera più giovane ed accogliente. Con il gruppo Lindbergh si è creata un’ottima sinergia e credo che potremo essere un valore aggiunto reciproco».

«All’hotel Cruiser i lavori, salvo imprevisti, termineranno per l’estate – premette il vicepresidente Lindbergh Marco Filippetti – Sarà un luogo moderno e attento al design ma con un’atmosfera informale, che riqualificherà l’offerta ricettiva della città. Un edificio realizzato in base ai più moderni standard di efficientamento energetico ponendo forte attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Un Urban Hotel che intende posizionarsi sul mercato del business travel ed anche del turismo leisure, in modo particolare in estate. Crediamo inoltre che Pesaro offra opportunità importanti sul fronte della ricettività legata ai meeting e alla convegnistica per tutto l’anno. Al Cruiser abbiamo realizzato un investimento importante, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, perché crediamo nelle potenzialità turistiche di questa città e la decisione di affidare in gestione i locali del piano terra al Botanic va proprio in questa direzione: una collaborazione virtuosa tra eccellenze che migliorerà l’offerta turistica generando un indotto economico a beneficio del territorio».